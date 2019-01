Tanger: deux hommes écopent de 5 ans de prison pour avoir violé des migrantes subsahariennes

Le tribunal de première instance de Tanger a jugé coupable deux hommes pour viol et vol de candidates à l’immigration clandestine. Ils ont violé des Subsahariens et volé leurs biens avant d’être arrêtés dans une affaire de traite humaine.

Deux individus ont écopé de 5 ans de prison chacun pour avoir violé et volé des candidates subsahariennes à l’immigration clandestine, rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 17 janvier 2019. Selon la même source, les deux hommes, impliqués dans des affaires de trafic d'êtres humains, ont été jugés coupable de vol, viol et facilitation de l’immigration clandestine en bande organisée.

Les inculpés avaient conduit leurs victimes dans une forêt située à côté de la ville de Tanger, prétextant les amener rejoindre d’autres migrants, dévoile le quotidien. Une fois sur place, les deux criminels leur confisquent leur carte bancaire et documents avant de les violer durant des heures en compagnie de 4 autres personnes.

Le tribunal a confronté les victimes et les accusés et ces derniers ont plaidé coupable et ont commencé à relater les détails de leur monstruosité. Selon leurs dires, ils ont profité de la naïveté des victimes pour commettre leur crime. Les enquêtes sont toujours en cours pour arrêter les autres membres de ce réseau criminel spécialisée dans l’immigration clandestine.