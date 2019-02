Rabat : arrestation d'un jeune pour vol avec violence d’une Ivoirienne

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat ont procédé, jeudi soir, à l’arrestation d’un jeune de 19 soupçonné de commettre un vol avec violence à l’encontre d’une ressortissante ivoirienne, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause avait volé, le 24 janvier dernier au quartier Takadoum à Rabat, le sac à main de la victime en lui provoquant une fracture au niveau du doigt, ajoute la DGNS dans un communiqué précisant que les enquêtes et les investigations ont permis l’identification et l’arrestation du suspect.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cet acte criminel et dévoiler ses mobiles, conclut la même source.