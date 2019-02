Marrakech: la visite royale suscite la peur des responsables de la ville

Le roi Mohammed VI a entamé une visite à Marrakech depuis mercredi. Au programme, l’inauguration de plusieurs projets dans la ville et la région.

Le roi Mohammed VI est en visite à la ville ocre depuis ce mercredi. Selon le quotidien Al Massae dans son édition du 1er février, la ville vit dans un état d’alerte permanente pour assurer le bon déroulement de la visite royale. D’après la même source, le roi devrait inaugurer plusieurs projets structurants dans la ville et sa région et tiendra plusieurs rencontres officielles ainsi qu’une visite au Haouz.

À en croire le quotidien, Mohammed VI devrait visiter Tahannaout et la commune rurale de Tidili Mesfioua pour lancer les travaux du barrage qui sera construit dans la région d’Ait Ziad. Al Massae révèle que le roi se rendra aussi à la commune d’Asni et celle de Moulay Brahim pour y inaugurer deux projets.

Al Massae soutient que les grands responsables de la ville craignent une éventuelle colère royale à cause d’un manquement ou d’une faute de protocole. Pour y faire face, plusieurs réunions de coordination se sont enchainées durant les deux derniers jours entre les différentes administrations et tous les détails ont été passés au peigne fin et les tâches bien réparties.