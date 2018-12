Le couple Bruni-Sarkozy se la coule douce à Marrakech

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s’offrent des vacances à Marrakech pour un réveillon farniente.

C’est sous le soleil de Marrakech que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont choisi de fêter le nouvel an. Après avoir célébré Noël dans le sud de la France, l’ancien président français et son épouse la mannequin et chanteuse franco-italienne ont posé leurs valises dans la ville ocre pour décompresser loin de la grisaille parisienne et finir l’année en beauté.

Lire la suite sur Plurielle.ma