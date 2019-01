La fille d’un fquih séquestrée pendant 15 ans dans une étable par sa famille

Les éléments de la gendarmerie de la région de Marrakech ont découvert une fille séquestrée et enchaînée par sa famille dans l’écurie au milieu des bêtes. Elle y a été détenue pendant plus de 15 ans.

Une fille détenue pendant 15 ans par sa famille dans une étable n’a pas trouvé un établissement public pour l’accueillir, rapporte Assabah dans son édition du vendredi 18 janvier 2019. Après avoir été examiné à l’hôpital psychiatrique de la ville ocre, le docteur lui a prescrit des médicaments, des visites hebdomadaires et a ordonné son retour à la maison familiale.

À en croire le quotidien,la gendarmerie enquêtait sur la disparition de la fille depuis plusieurs années et a découvert, grâce à des informations du voisinage, la fille dans l’étable de la famille. Le père, qui est aussi le fqih d’une mosquée locale, a expliqué que sa fille était en voyage, mais les gendarmes ont investi la maison et ont découvert la fille enchaînée dans l’écurie au milieu du bétail.

Aussitôt, les gendarmes appellent une ambulance et transportent la victime, malgré sa résistance. La victime n’aime pas la lumière et s’attaque à toute personne qui tente de s’approcher d’elle. Selon Assabah, elle a été violée à l’âge de 14 ans par le fils des voisins et a traîné jusqu’à ses vingt ans les syndromes de ce drame.

Après avoir été auditionné par les éléments de la gendarmerie, le père, âgé de 86 ans, a été libéré. Il s'est défendu en assurant que la famille a décidé de l’attacher dans l’écurie après avoir tenté en vain de la soigner.