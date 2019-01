Hammouchi ordonne une enquête sur la fuite de photos du "travesti" arrêté à Marrakech

Le Directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a chargé les services de l'Inspection générale de mener une enquête administrative afin d'élucider les circonstances entourant la divulgation des photos d'un individu en conflit avec la loi, et d'établir la responsabilité disciplinaire en cas de dépassements ou manquements de la part des fonctionnaires de la police.

Les services de la préfecture de police de Marrakech ont constaté, durant les premières heures de mardi, un accident de circulation avec délit de fuite commis par un conducteur de voiture qui a percuté un individu au bord de sa moto au quartier de Gueliz, avant que le mis en cause ne quitte les lieux, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que le prévenu a été ensuite arrêté au niveau du rond-point Al Massira près de la gare de train, après avoir abandonné son véhicule et tenté de prendre la fuite.

Après l'accident, le service des accidents de circulation relevant de la préfecture de police de Marrakech a fait la constatation et ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, et a pris toutes les précautions et les mesures de sécurité nécessaires, suite au rassemblement de plusieurs citoyens autour de l'individu à l'origine de l'accident, conclut la DGSN.