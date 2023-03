Activité monétique en 2022: le rapport du CMI en 10 points clés

Voici dix points clés du rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) relatif à l’activité monétique en 2022:

1. Les réalisations globales de l’activité monétique ont atteint 518,5 millions d’opérations pour un montant global de 428,2 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 17,2% en nombre d’opérations et de 15,1% en montant par rapport à l’année 2021.

2. Les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 494,2 millions d’opérations pour 399 MMDH, en augmentation de 15% en nombre d’opérations et 11,7% en montant.

3. Les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 16,8 millions d’opérations en devises à l’étranger ou sur des sites marchands étrangers, retraits et paiements, pour un montant de 9 MMDH, en augmentation de 29,7% en nombre et de 66,5% en montant.

4. Au Maroc, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 24,3 millions d’opérations pour 29,1 MMDH, avec une progression de 93,2% en nombre et de 95,9% en montant.

5. L’extension du réseau GAB (guichet automatique bancaire) s’est ralentie avec l’installation 223 nouveaux GAB (sans tenir compte des remplacements), permettant au réseau d’atteindre 8.163 GAB.

6. Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.587 GAB, Marrakech avec 707 GAB, Rabat avec 673 GAB, Tanger avec 494 GAB, Agadir avec 452 GAB et Fès avec 417 GAB.

7. Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 28,1 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un total de 9,6 MMDH, en progression de 35,6% en nombre et de 24,3% en montant par rapport à 2021.

8. L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 34,4% en nombre d’opérations à 26,8 millions de transactions et de 19% en montant à 8,6 MMDH.

9. Pour les cartes étrangères, l’activité des paiements en ligne a augmenté de 63,8% en nombre d’opérations, à 1,3 million de transactions, et de 110,3% en montant, à à 940,4 millions de dirhams (MDH).

10. Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré 149 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour 64,6 MMDH, en croissance de 33,2% en nombre et de 40,4% en montant par rapport à 2021.