Démocrates et républicains semblent proches d’un accord samedi afin d’éviter un défaut de paiement des Etats-Unis avant la nouvelle date-butoir du 5 juin, mais les négociations buttent encore sur d’ultimes points.

Vendredi soir, le président américain Joe Biden s’est montré « optimiste » quant aux perspectives d’un accord avec l’opposition républicaine soulignant que les négociateurs dans les deux camps sont « très proches » de conclure.

Les discussions se sont poursuivies tard dans la nuit et ont repris samedi matin, les négociateurs pointant des « progrès » mais aussi d’ultimes points d’achoppement liés notamment à des exigences des républicains conditionnant l’octroi de certaines prestations sociales.

« Notre économie doit être celle qui aide à remplir les placards de nos cuisines, pas les poches des ultra-riches », a tweeté Joe Biden.

Interrogé samedi matin pour savoir s’il y aurait un accord avant la date-butoir, le chef républicain à la Chambre des Représentants Kevin McCarthy a répondu: « oui ».

« Je pense vraiment qu’on peut y arriver », a-t-il dit à des journalistes tout en prévenant qu’il restait des points « à régler ».

« On y est pas encore », a-t-il ajouté.

60% of Americans think a debt ceiling increase should come with spending cuts. Republicans are fighting for the American people. pic.twitter.com/5OQJ5SPwTp

— Markwayne Mullin (@SenMullin) May 27, 2023