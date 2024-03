Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ont réaffirmé, dimanche à Riyad, les positions et les décisions constantes du Conseil suprême du CCG soutenant la marocanité du Sahara et la préservation de la paix et la sécurité du Royaume du Maroc, ainsi que sa souveraineté pleine et entière sur son Sahara.

Ces positions constantes, soutenant également l’initiative d’autonomie comme seule solution au Conflit du Sahara dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité nationale et territoriale du Royaume du Maroc, ont été réaffirmées à l’issue de la séance de travail conjointe, qui a réuni dimanche au siège du Secrétariat général du CCG dans la Capitale saoudienne Riyad, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, avec Leurs Altesses et Excellences les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe.

Le ministre des Affaires Étrangères de l’État du Qatar, président de la session actuelle du CCG, a souligné que les pays du Conseil réaffirment leur soutien constant à la marocanité du Sahara et leur attachement ferme à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, ainsi que leur appui aux décisions de l’ONU sur le sujet.

De son côté, le Secrétaire général du CCG a réitéré les positions du Conseil et ses résolutions soutenant la marocanité du Sahara, mettant en exergue l’importance de la coopération stratégique entre le CCG et le Royaume du Maroc.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des relations fortes et du partenariat stratégique global et renouvelé liant le Maroc et les pays du CCG, et dont les fondements ont été jetés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et ses frères les dirigeants des pays membres du CCG, depuis le Sommet Maroc-Pays du Golfe, tenu à Riyad le 20 avril 2016.