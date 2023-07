Les employés qui adoptent le travail à distance passent plus d’heures à s’acquitter de leurs tâches professionnelles que leurs collègues au bureau, selon les conclusions d’une nouvelle étude.

Le travail à distance, adopté par certains établissements bien avant l’an 2020, a connu une grande expansion à travers le monde lors de la pandémie du Covid-19. Une étude qui a suivi plus de 60.000 employés de Microsoft au cours du premier semestre 2020 a révélé que le travail à distance a déclenché une augmentation de 10% des heures de travail par semaine.

Ces employés travaillent davantage, en partie parce qu’ils se déplacent moins, souligne l’étude.

Plusieurs autres enquêtes avaient indiqué que les employés qui adoptent le télétravail travaillent en fait plus d’heures que leurs collègues au bureau.

Une autre étude, basée sur des données provenant de 27 pays, a révélé que les travailleurs à distance économisaient 72 minutes en temps de trajet quotidien.

En moyenne, les employés consacraient environ une demi-heure de ce temps supplémentaire au travail quotidien, soit plus de deux heures par semaine. Non seulement les travailleurs à distance enregistrent plus d’heures de travail, mais ils semblent également travailler plus rapidement.

Une autre étude a révélé une augmentation de 13% des performances des travailleurs à domicile.

Les sondages Gallup montrent que de plus en plus d’Américains préfèrent travailler à domicile au moins une partie du temps, le pourcentage passant de 40% en 2019 à 94% en 2022.

Certains experts du lieu de travail pensent que les travailleurs à distance sont incités à travailler plus dur, du fait qu’ils ne veulent pas perdre le privilège de travailler à domicile.

« Je pense que c’est parce que les gens sont motivés pour conserver l’arrangement, et que la motivation stimule la productivité. Ils veulent que ça marche », a déclaré Tammy Allen, professeure de psychologie à l’Université de Floride.

« Je pense que 80 [percent], 90% des employés sont très responsables et travaillent bien, qu’ils soient à la maison ou au bureau », a souligné de son côté Matthew Bidwell, professeur agrégé de gestion à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Le travail à distance a remodelé le lieu de travail aux Etats-Unis. Près de 30% de tous les emplois ont eu lieu à domicile au premier semestre de cette année, contre 5% avant la pandémie, selon WFH Research, un centre de collecte de données.

À New York, Chicago et dans d’autres grands centres urbains, la part du travail à distance est plus proche de la moitié.