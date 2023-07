Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 54ème édition du Prix du Maroc du livre au titre de l’année 2023.

Ce prix comprend plusieurs catégories, à savoir, « Prix du Maroc de la poésie », « Prix du Maroc de la narration », « Prix du Maroc des sciences humaines », « Prix du Maroc des sciences sociales », « Prix du Maroc des études littéraires, artistiques et linguistiques », « Prix du Maroc de la traduction », « Prix du Maroc de la littérature amazighe », « Prix du Maroc des études dans le domaine de la culture amazighe » et « Prix du Maroc de la littérature pour enfants et adolescents », a indiqué le ministère sur son portail électronique.

Sont éligibles à ces Prix les écrivains, poètes, critiques, chercheurs, penseurs et traducteurs marocains, pour les livres publiés au Maroc ou à l’étranger dans leur première édition en 2022, en langue arabe, en langue amazighe, en expression hassani ou en langues étrangères, et déposés légalement auprès de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

Les candidatures ne sont pas ouvertes pour les livres écrits par deux auteurs, ou bien pour les écrivains ayant reçu ce prix au cours des trois dernières années, a précisé le ministère.

Exclusif. Usurpation du caftan: le Maroc envisage des mesures contre l’Algérie

Elles doivent être déposées au plus tard le 08 août 2023, en deux étapes, d’abord à travers l’inscription électronique via la plateforme dédiée à cet effet, http://prixlivre.minculture.gov.ma, tout en imprimant le reçu d’inscription, avant d’envoyer le dossier papier au Bureau d’ordre à la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, 17 Rue Michlifen, Agdal, Rabat, composé du récépissé d’inscription électronique et de huit exemplaires du livre nominé pour le Prix.

Concernant le Prix du Maroc pour la traduction, le dossier doit comprendre la version originale du livre et les huit copies de sa traduction, avec le document justifiant les droits de traduction.

Pour plus amples informations, les candidats sont appelés à visiter le site du ministère ou envoyer un mail à l’adresse électronique: [email protected], a-t-on souligné de même source.

En mars dernier, le Conseil de gouvernement avait adopté un projet de décret modifiant et complétant le décret portant création du Prix du Maroc du livre, visant le développement de cet important rendez-vous culturel, en augmentant sa valeur financière à 200.000 DH au lieu de 120.000 DH pour chaque gagnant.