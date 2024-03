L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a été reçu mercredi par la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, pour une réunion de travail portant sur les perspectives de coopération entre le Maroc et cette institution financière internationale et ce, en perspective des réunions de printemps de la Banque Mondiale (BM) et du FMI, prévues à Washington du 17 au 19 avril prochain.

Lors de cette rencontre, Mme Georgieva a tenu à féliciter le Maroc pour les excellentes dispositions mises en place pour l’organisation réussie des Assemblées annuelles de la BM et du FMI, tenues à Marrakech en octobre 2023.

La DG du FMI a salué les progrès économiques importants enregistrés par le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que son rôle exemplaire dans la construction sociale et le développement. Elle a affirmé que le Maroc constitue un modèle de résilience et de gestion post-séisme, grâce à des actions gouvernementales ciblées et efficaces.

L’ambassadeur de SM le Roi s’est, pour sa part, félicité de la coopération de longue date entre le Maroc et le FMI qui se matérialise continuellement par des actions concrètes à travers des programmes d’assistance technique et plus récemment par des mécanismes de financement tels que la Ligne de crédit modulable et la Facilité pour la résilience et la durabilité.

M. Amrani a rappelé les principaux axes des politiques gouvernementales visant à améliorer les équilibres macroéconomiques et à mettre en œuvre efficacement les stratégies de développement du Maroc dans divers secteurs.

Il a, par ailleurs, réitéré l’importance d’une réforme des institutions de Bretton Woods afin d’assurer une voix plus forte pour l’Afrique, de répondre aux nouveaux défis socio-économiques et de promouvoir un multilatéralisme plus inclusif.

Cette réunion de travail s’inscrit notamment dans le cadre du suivi des importants acquis engrangés lors des Assemblées annuelles de Marrakech et témoigne de la volonté commune de renforcer le partenariat entre le Maroc et le FMI pour promouvoir une croissance économique durable et inclusive du Royaume.