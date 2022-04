Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a adressé un message à l’occasion du début du mois de Ramadan. «En ce mois sacré et chaque jour, tirons inspiration de notre prochain en travaillant main dans la main pour la sécurité, la dignité et la prospérité de toutes les femmes et de tous les hommes. Apprenons les uns des autres et, ensemble, construisons un monde pacifique», a-t-il déclaré.