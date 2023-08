Donald Trump, 1m90, 98kg, cheveux blonds vénitiens: comme n’importe quel justiciable, l’ancien président américain a été soumis jeudi à un enregistrement dans les registres d’une prison d’Atlanta après avoir été inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020.

Il y avait échappé lors de ses trois précédentes inculpations pénales, mais le milliardaire n’a vraisemblablement pas coupé non plus à l’infamant rituel du « mugshot », la prise de la photo d’identité judiciaire, une première pour un ancien président américain.

Libéré grâce au paiement d’une caution de 200.000 dollars, le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 a rapidement quitté les lieux dans un convoi motorisé placé sous haute sécurité.

« Encore un triste jour en Amérique », avait dénoncé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social peu avant son départ pour la prison du comté de Fulton dans cet Etat de Géorgie, frontalier de la Floride.

Il a été précédé ces derniers jours dans cet établissement surpeuplé et notoirement insalubre, guetté par les médias du monde entier, par plusieurs de ses 18 co-accusés.

Tous ont été inculpés le 14 août de tentatives illicites d’obtenir l’inversion du résultat de l’élection de 2020, remportée dans cet Etat clé par l’actuel président démocrate Joe Biden.

Ceux qui ont déjà poussé la porte de la prison, comme l’ex-avocat de Donald Trump Rudy Giuliani, ont vu leur passage immortalisé et leur « mugshot » circuler en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les règles en vigueur prévoient aussi la prise des empreintes digitales.

Avant cet enregistrement imposé, M. Trump a officiellement changé jeudi le chef de son équipe d’avocats en Géorgie. Aucune explication n’a été fournie au remplacement de Drew Findling par Steven Sadow, un ténor du barreau d’Atlanta, tous deux habitués à défendre des célébrités.

Mais Steven Sadow a par le passé critiqué la loi sur la délinquance en bande organisée utilisée par la procureure pour inculper solidairement les 19 accusés, et qui prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison.

Les prévenus ont jusqu’à vendredi midi pour se présenter aux autorités.

Ils devraient revenir à Atlanta, cette fois au tribunal, la semaine du 5 septembre, vraisemblablement pour annoncer s’ils plaident coupable ou non.

BREAKING: Trump has arrived at the Atlanta airport and speaks with the press. pic.twitter.com/rR2QCtPbCT

— Harrison Krank (@HarrisonKrank) August 25, 2023