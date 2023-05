Des « gangs » d’orques attaquent des yachts en Méditerranée pour venger l’une d’entre elles. Le dernier incident s’est déroulé au large de la ville marocaine de Tanger.

« Des orques se coordonnent en petit groupe pour s’attaquer à des bateaux », entre les côtes espagnoles et marocaines, rapporte Libération. Ces attaques sont orchestrées par « Gladis », « une orque traumatisée par une précédente agression » et qui a appris « ses techniques à ses congénères », rapporte le média français, citant le quotidien britannique The Telegraph.

La dernière attaque a été filmée et s’est déroulé non loin de Tanger le 2 mai courant. La coque d’un yacht Bavaria 46 a été percutée par un groupe de six orques.

Killer whales chase yacht during bad weather off the coast of Morocco pic.twitter.com/lmFc9xLdIN — The National (@TheNationalNews) May 18, 2023

« Je ne pouvais pas y croire quand je les ai vus », a déclaré Janet Morris, l’une des passagères. « Nous étions sur un bateau de 22 tonnes d’acier, et pourtant, voir des orques foncer sur nous étions pétrifiés », a affirmé Stephen Bidwell, un autre passager.

Selon Alfredo López Fernandez, biologiste à l’Université d’Aveiro au Portugal, une orque, nommée « Gladis », a été « traumatisée » ce qui l’a rendu « agressives envers les bateaux », un comportement copié par d’autres orques.

Ces incidents répétés inquiètent la population et interrogent les scientifiques. Plusieurs sont les causes suggéraient par les experts ; « une diminution des proies, une perturbation de leur habitat à cause de l’augmentation des navires de pêche, une simple curiosité induite par une recherche de nouvelles sources alimentaires, etc. ». Mais pour l’heure aucune conclusion définitive n’a été donnée, rapporte Science & Vie.