Des archéologues marocains ont annoncé vendredi la découverte du « premier » quartier portuaire antique au Maroc, une extension du site du Chellah (ou Sala) à Rabat, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Sur la rive gauche du fleuve Bouregreg, les fouilles menées par une équipe de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) ont révélé un espace dallé en calcaire bleu, entouré d’édifices tels que des colonnes ou un autel à encens utilisé dans des rites religieux.

« C’est une découverte importante dans la mesure où c’est la première fois qu’on retrouve des vestiges qui attestent de la présence d’un quartier portuaire antique au Maroc », a indiqué l’archéologue Abdelaziz El Khayari, lors d’une visite de presse sur le site.

Ce quartier portuaire pourrait « dater du Ier ou IIe siècle après J.-C. de l’époque romaine », selon M. Khayari, responsable de ce projet lancé en avril 2023.

« On va continuer les recherches et les fouilles pour déterminer la fonction de ces édifices et leur datation. Mais également pour retrouver d’autres vestiges qui pourraient nous conduire au port de Sala », ajoute l’expert.

A quelques encablures du quartier portuaire, les archéologues ont également fait d’autres découvertes liées à la cité antique.

D’abord, des thermes publics « construits au plus tard au début du 2e siècle après J.-C., » et qui « couvrent d’ores et déjà une superficie d’environ 2.000 m2, ce qui indique qu’on a affaire à un des plus grands établissements thermaux du Maroc antique », selon une présentation du ministère de la Culture.

Mais aussi, une nouvelle nécropole qui daterait du IIe siècle après J.-C.. Il s’agit « d’un columbarium doté de cinq niches qui abritaient des urnes cinéraires », a expliqué l’archéologue Abdelaziz El Khayari.

Un tronçon de l’enceinte de la cité antique ainsi qu’une statue féminine acéphale ont également été mis au jour.

تقديم النتائج الأولية للأبحاث الأثرية التي تجري بمحيط موقع شالة قام السيد الوزير بتقديم النتائج الأولية والهامة جدا للأبحاث الأثرية التي تجري بمحيط موقع شالة، خارج السور المريني، وذلك بهدف التعريف العلمي بالتراث الثقافي تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. pic.twitter.com/Zkg7boMOR0 — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) November 3, 2023

Après de vastes opérations de désherbage et d’évacuation de décombres de constructions modernes, les travaux en question réalisés dans quatre secteurs ont permis d’aboutir à des résultats fructueux et à des découvertes fort importantes et inattendues.

Ainsi, dans le secteur 1, à savoir l’enceinte de la ville antique de Sala, les travaux de désherbage et de dégagement ont porté sur un tronçon de mur situé à 130 m à peu près à l’Est de la muraille mérinide et bordant le chemin de Robinson sur une longueur d’une cinquantaine de mètres. Près de ce tronçon d’enceinte, ont été également reconnues des structures en terre bien conservées mais non encore entièrement dégagées.

Dans le secteur 2, ont été mis au jour, directement à l’Ouest du tracé de l’enceinte antique, d’importants vestiges architecturaux appartenant à un grand établissement thermal public construit au plus tard au début du 2ème siècle après J.-C. De même, une statue acéphale grandeur nature a été découverte, représentant probablement une divinité. Il s’agit de la première statue découverte au Maroc depuis les années 1960.

Quant au secteur 3 qui est la nécropole, une nouvelle zone funéraire a été repérée grâce à la découverte de restes d’un tombeau de type « Columbarium », le seul en son genre qui soit documenté jusqu’ici dans les alentours de Sala.

Concernant le secteur 4, à savoir le quartier portuaire, des vestiges variés ont été découverts, attestant de l’existence d’un quartier s’étendant, selon des estimations encore préliminaires, sur une longueur de 230 m environ du nord au sud.

Après 9 mois de fouilles archéologiques au site historique de Chellah, lancées par le @mjcc_gov et dirigées par l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), des découvertes majeures ont été annoncées. Au cœur de ces fouilles, le tout premier… pic.twitter.com/55M3x4eMA7 — Khadija Boujanoui (@Khadboujanoui) November 4, 2023

S’exprimant lors de cet évènement marqué par la présence de André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI, ainsi que d’autres éminentes personnalités marocaines et étrangères, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que ces découvertes majeures ont un impact historique, scientifique, économique et touristique sur la ville de Rabat, relevant qu’il s’agit d’une nouvelle partie de l’histoire marocaine qui va être étudiée afin d’approfondir les connaissances dans ce sens.

Le ministère va également mettre à disposition des équipes de recherche tous les moyens nécessaires, outre une ligne budgétaire dédiée aux recherches archéologiques, en vue de poursuivre les recherches et fouilles, a-t-il indiqué, ajoutant que ces recherches permettront aussi de découvrir et de mettre en avant la richesse de ce site archéologique.

Pour sa part, le directeur de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, Abdeljalil Bouzouggar, a indiqué qu’il s’agit de l’une des plus grandes fouilles menées au Maroc, rappelant qu’une équipe d’archéologues et de chercheurs marocains ont été mobilisés lors de ces opérations de recherche, permettant ainsi la découverte d’un ensemble d’édifices et d’éléments nouveaux.

L’une des découvertes archéologiques majeures sur ce site est le quartier portuaire, a-t-il noté, soulignant que « c’est la première fois qu’on découvre un port d’une ville maurétano-romaine, un fait qui revêt une grande importance non seulement pour l’histoire marocaine mais aussi pour l’histoire de la Méditerranée ».

Le Maroc compte plusieurs sites antiques, les plus célèbres étant les ruines du Chellah à Rabat et celles de Volubilis, près de Meknès (centre).