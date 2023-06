L’Otan a achevé vendredi son plus important exercice de manoeuvres aériennes destiné à montrer, par une démonstration de force en Europe centrale et orientale, l’unité de ses membres notamment face aux menaces potentielles de la Russie.

« Nous voulions montrer que ces 25 nations différentes pouvaient opérer ensemble dès le premier jour, et nous y sommes parvenus », s’est félicité le chef de l’armée de l’air allemande, Ingo Gerhartz.

Cet exercice, coordonné par l’Allemagne et baptisé « Air Defender 23 », a réuni quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l’Otan, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l’adhésion à l’Alliance.

It’s a wrap! Up to 10,000 participants and 250 aircraft took part in the largest multinational air defence exercise in NATO’s history #AirDefender23 | #WeAreNATO pic.twitter.com/GAv4tVrGhX — NATO (@NATO) June 23, 2023

Jusqu’à 10.000 personnes ont participé à ces exercices destinés notamment à renforcer l’interopérabilité et la protection contre les drones et missiles de croisière en cas d’attaque contre des villes, aéroports ou ports situés sur le territoire de l’Otan.

The Finnish Air Force participates in the #AirDefender23 exercise with 24 other countries. This is what international #cooperation looks like from the viewpoint of a Finnish Hornet pilot! 🇫🇮🇩🇪🇷🇴🇬🇧🇨🇿🇩🇰🇺🇸#StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/6MV0HVofdZ — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) June 20, 2023

« Ces exercices ont été un succès total, non seulement sur le plan tactique, mais aussi sur le plan de l’organisation », a-t-il salué depuis la base aérienne de Jagel (Schleswig-Holstein).

Sur les 2.000 vols prévus, 1.800 ont eu lieu, a-t-il précisé, un taux de réalisation « record » pour ce genre d’exercice.

L’exercice a été conçu en 2018, en partie en réponse à l’annexion en 2014 de la Crimée par la Russie, et se voulait une forme « d’assurance » pour le flanc oriental de l’Alliance atlantique, même s’il ne vise précisément « personne », avait expliqué le chef de l’armée de l’Air allemande, lors de la présentation de l’exercice.

Mais ces manoeuvres avaient aussi pour but d’envoyer un message, notamment à la Russie, avait de son côté expliqué l’ambassadrice des Etats-Unis en Allemagne, Amy Gutmann.

« Je serais très surprise qu’un dirigeant mondial ne prenne pas note de ce que cela montre en termes d’esprit de cette alliance, ce que signifie la force de cette alliance, et cela inclut M. Poutine », le président russe, avait-elle fait valoir.

L’exercice, auquel le chancelier Olaf Scholz avait assisté le 16 juin dans le nord de l’Allemagne, a entraîné moins de perturbations du trafic aérien qu’escompté. « Le trafic aérien civil a bien réussi ce test de résistance », s’est félicité le ministre allemand des Transports, Volker Wissing.