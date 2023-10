Après l’annonce de la candidature conjointe maroco-ibérique pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, une remise à niveau des stades du Maroc a démarré.

Le complexe Moulay Abdellah de Rabat, l’une des infrastructures sportives les plus anciennes du Royaume est l’un des premiers à refaire peau neuve.

Démolies en partie il y a quelques semaines, la construction des nouvelles tribunes a d’ores et déjà commencé. Inauguré en 1983, le complexe sportif Moulay Abdellah a abrité de nombreux événements sportifs continentaux et internationaux.

Toutefois, les rbatis ont fait leurs adieux à ce stade historique après l’annonce de sa remise à niveau. C’est en août dernier que les travaux ont commencé. Une grande partie des tribunes du stade ont été démolies. Des vidéos de cette démolition avaient fait le tour des réseaux sociaux.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle vidéo qui a fait le “buzz”. Il s’agit d’une séquence de quelques secondes où l’on observe l’avancement à grande vitesse des travaux du stade. En effet, la construction des nouvelles tribunes a été entamée laissant ainsi penser que les travaux vont bon train.

🔴 Update: The construction of the new stands at the 𝗥𝗮𝗯𝗮𝘁 stadium is progressing well.

This stadium will have a capacity of nearly 70,000 seats, making it the third-largest Moroccan stadium in the tripartite bid for hosting the 2030 World Cup.

Prior to that, it will… pic.twitter.com/79C3V5cCEj

— Le Maroc moderne (@Lemarocmoderne) October 1, 2023