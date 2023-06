Une cheffe nigériane a décroché le Guinness World Record de la plus longue session de cuisine en solo après un marathon de 93 heures et 11 minutes sans interruption, debout et en préparant des plats locaux, a confirmé mardi l’organisation.

Hilda Baci, 26 ans, s’était entraînée en salle de sport pour rester debout pendant les quatre jours nécessaires pour battre ce record le mois dernier.

Elle avait déclaré que son exploit réalisé du 11 au 15 mai ambitionnait de « mettre la cuisine nigériane sur la carte ».

« Après un examen approfondi de toutes les preuves, le Guinness World Records peut maintenant confirmer que… Hilda Baci a officiellement battu le record du plus long marathon de cuisine (individuel) », a déclaré le Guinness World Records dans un communiqué.

Selon le Guinness, elle a battu le précédent record qui était de 87 heures et 45 minutes, détenu par un chef indien en 2019.

After reviewing all the footage, we’re delighted to announce that Hilda Baci is the new record holder for the longest cooking marathon (individual) 💫

Watch the video to find out the official time we’ve awarded Hilda and read the full explanation below 👇 pic.twitter.com/bf352ndxWO

— Guinness World Records (@GWR) June 13, 2023