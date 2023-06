Le volcan Kilauea dans l’archipel américain d’Hawaï est entré en éruption mercredi, a indiqué l’Observatoire des volcans d’Hawaï.

« Les phases d’ouverture des éruptions sont dynamiques », a souligné l’observatoire, ajoutant que des fissures ont été observées générant des coulées de lave à la surface du fond du cratère.

Le niveau d’alerte est passé au rouge, a fait savoir l’observatoire.

Kilauea, one of the world’s most active volcanoes, lights up the sky in Hawaii as lava flows pic.twitter.com/N0RMqDZsxz

— The National (@TheNationalNews) June 8, 2023