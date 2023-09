La gouverneure de l’Etat de New York, Kathy Hochul, a décrété vendredi l’état d’urgence suite aux pluies torrentielles qui s’abattent sur plusieurs régions de l’État-empire, y compris la grande métropole américaine.

Plus de huit millions de personnes dans la ville de New York sont concernées par des alertes de crues soudaines causées par de fortes précipitations. Le National Weather Service prévoit des dégâts « considérables ».

Le service de métro a été interrompu sur plusieurs lignes notamment dans le quartier de Brooklyn, selon la New York Metropolitan Transit Authority.



Les conditions météorologiques ont également forcé la fermeture d’un terminal de l’aéroport international LaGuardia où plusieurs vols ont été retardés.

BREAKING: Governor Kathy Hochul has just declared a state of emergency in New York as flash floods hit the New York City area on Friday, with more than four inches of rain falling on parts of the city. WATCH pic.twitter.com/XlCdK3KNnz

— Simon Ateba (@simonateba) September 29, 2023