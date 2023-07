Elle est visée par un avis de recherche, comme à l’époque du « Far West »: en Californie, une loutre agressive envers les surfeurs et parfois capable de voler leurs planches est officiellement pourchassée par les autorités, qui souhaitent mettre un terme à ses larcins.

Cette femelle de cinq ans fait les gros titres de la presse américaine cette semaine, après des actes redoublés de piraterie.

L’animal s’attaque aux surfeurs de Santa Cruz, non loin de San Francisco, depuis plusieurs semaines déjà. Mais ces derniers jours, son audace semble avoir dépassé les bornes.

Dans une vidéo publiée lundi sur Twitter, la loutre de mer monte sur la planche d’un amateur de glisse effrayé, qui tente en vain de retourner son longboard pour lui résister.

California wildlife officials are hoping to apprehend a 5-year-old sea otter who has a knack for riding the waves after committing longboard larceny. Called Otter 841 by officials, she is well known for both her bold behavior and her ability to hang 10. https://t.co/CvBb3lZjXt pic.twitter.com/I9UAKMCeFK

— The New York Times (@nytimes) July 12, 2023