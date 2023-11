La sélection nationale féminine des moins de 20 ans (U20) s’est qualifié, ce samedi 18 novembre, au quatrième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024, en battant la Guinée (2-0).

Les Lioncelles de l’Atlas U20 viennent de franchir un pas important sur le chemin de la qualification au Mondial de la catégorie qui se déroulera l’année prochaine en Colombie.

نهاية المقابلة بفوز و تأهل منتخبنا الوطني النسوي لأقل من 20 سنة إلى الدور القادم والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

🏁Full time!! 🇬🇳0-2🇲🇦

Congratulations to our U20 Women’s National Team on advancing to the fourth and final round of the 2024 African U20… pic.twitter.com/VwZpcfZn2Y

