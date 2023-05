Le constructeur automobile italien, Ferrari, a dévoilé la nouvelle publicité pour sa mythique Roma Spider, tournée au Maroc, plus précisément à Rabat et à Tanger.

They say that opposites attract, and that it’s not just the destination that matters: it’s the journey. Embrace the allure of the #FerrariRomaSpider as #LaNuovaDolceVita unfolds in Morocco.#Ferrari pic.twitter.com/qftwkbXIEh

