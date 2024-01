L’acteur David Soul, qui a incarné Hutch dans la série policière américaine « Starsky et Hutch » dans les années 1970, est mort jeudi à l’âge de 80 ans, a annoncé vendredi son épouse Helen Snell.

Né à Chicago aux Etats-Unis, David Soul avait obtenu la nationalité britannique en 2004 pour, disait-il, passer le reste de sa vie au Royaume-Uni avec son épouse, britannique.

« David Soul – époux, père, grand-père et frère tant aimé – est mort hier après une vaillante bataille pour la vie entouré de l’amour de sa famille », a déclaré Helen Snell dans un communiqué.

« Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires des nombreuses personnes qu’il a touchées », a ajouté Helen Snell.

Dans la série « Starsky et Hutch », diffusée pendant 92 semaines aux Etats-Unis entre 1975 et mai 1979, David Soul donnait la réplique à Paul Michael Glaser, pour former le duo à la célèbre Ford Gran Torino rouge barrée d’une bande blanche.

La série suivait leurs aventures dans la ville imaginaire de Bay City, où les deux flics étaient assistés par Huggy les bons tuyaux, leur fidèle informateur interprété par Antonio Fargas.

En 2004, un long métrage avait été tiré de la série « Starsky et Hutch », devenue culte. Owen Wilson y reprenait le rôle tenu par David Soul 30 ans plus tôt, et Ben Stiller celui de Paul Michael Glaser.

Au faîte de sa gloire, il avait également embrassé une carrière dans la musique, enregistrant cinq albums.

C’est avec tristesse que j’apprends la mort de David Soul qui enchanta tant d’entre nous par ses films, téléfilms et chansons et par son incarnation de Hutch dans la série Starsky et Hutch. pic.twitter.com/RoEDuMqeQg — Eric Anceau (@Eric_Anceau) January 5, 2024