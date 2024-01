D'anciens actes d'hooliganisme des ultras du Wydad et du Raja.

À quelques jours du derby Wydad-Raja, des hooligans se sont livrés à une bataille mettant en danger la sécurité des citoyens et des fonctionnaires de police au quartier Sidi Bernoussi de Casablanca.

Les autorités ont décidé la tenue du derby casablancais à huis clos. Pourtant, cela n’a pas empêché certains ultras de semer la pagaille dans la ville. De violents affrontements ont éclaté, lundi, entre des membres des ultras du Wydad et ceux du Raja. C’est au quartier Sidi Bernoussi qu’une bataille rangée a éclaté.

شغب كبير في البرنوصي و إصابة عناصر ديال البوليس pic.twitter.com/YojqiFnTCq — Iqbal boufous (@IqbalBoufous) January 1, 2024

Selon les premières informations, les Winners (ultras du WAC) se sont réunis lundi dans un secteur connu pour être le QG des supporters du Raja de Casablanca. Certains Winners auraient alors dégradé des tags des Verts. Les choses ont ensuite pris une tournure dramatique.

Ce qui a poussé la brigade de la police judiciaire du district de Sidi Bernoussi à Casablanca à diligenter une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, au sujet de ces individus affiliés qui ont refusé « d’obtempérer et exposé la sécurité des citoyens et des fonctionnaires de police à une menace sérieuse à l’aide d’armes blanches et de fumigènes ».

Hadchi li daro khnez fel bernoussi lyouma wollah mabari2 bellah. Men benjeloune 9essdo bernoussi kamline bdaw ikhessro f hyouta o syoufa. Terrikt fanid o pouffa. pic.twitter.com/gocToFnR1H — Ellovo (@elomari05) January 1, 2024

Une patrouille de police est intervenue pour prévenir ledit accrochage entre les deux groupes rivaux à Bernoussi, précisant qu’un des groupes a refusé d’obtempérer alors qu’un de ses membres a tenté d’agresser les fonctionnaires de police au moyen de fumigènes.

Tir de sommation

L’individu maîtrisé, ses compagnons ont essayé de violenter les éléments de la police dans une tentative de résister à l’opération d’interpellation. Face à cette situation, un officier de police a été contraint d’utiliser son arme de service et de tirer plusieurs coups de feu ayant permis de rétablir l’ordre sur les lieux.

L’usage contraint de l’arme de service a également permis de neutraliser le danger posé par les suspects et d’appréhender neuf d’entre eux, a noté la source, ajoutant que deux mis en cause et un brigadier de police membre de la patrouille ont été blessés au niveau de leurs parties supérieures.

Ces derniers ont été transférés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Parallèlement, une enquête judiciaire a été ouverte quant aux autres mis en cause afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’appréhender toute autre personne impliquée, conclut la source.

Le derby aura lieu ce mercredi 3 janvier 2024. Comptant pour la 14e journée de la Botola D1, le match se jouera au stade El Bachir de Mohammedia et à huis clos. La décision a été dévoilé par la Ligue nationale de football professionnel (LNFP).