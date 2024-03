Les deux premiers suspects de l’attaque du Crocus City Hall à Moscou, qui a fait 137 morts, ont été amenés dimanche soir devant un tribunal de la capitale russe, qui doit décider de leur placement en détention provisoire.

Selon les agences de presse russes, ces deux suspects ont été inculpés pour « terrorisme » et encourent la prison à perpétuité. Au total, les autorités russes avaient rapporté l’arrestation de 11 personnes dont quatre assaillants en lien avec cette attaque.

Le tribunal Basmanny de Moscou a diffusé une vidéo montrant des policiers amenant les deux suspects menotté dans la salle d’audience, ainsi que des photographies des mêmes hommes assis dans la cage de verre réservée aux accusés.

L’un des deux suspects a un bandage à l’oreille, comme sur de précédentes vidéos de l’arrestation des suspects diffusées par les enquêteurs, où trois d’entre eux apparaissaient avec du sang sur le visage.

Les autorités ont indiqué que les suspects étaient des « citoyens étrangers », sans mentionner leur nationalité. Selon des médias russes et le député Alexandre Khinstein, certains des suspects sont originaires du Tadjikistan, ex-république soviétique d’Asie centrale à majorité musulmane voisine de l’Afghanistan.

Breaking news: Four terrorists behind Crocus City Hall attack has been presented in Moscow Court👇🏻#Moscou #Moscow #MoscowTerroristAttack #Russia #RussiaAttack #ISIS_is_Israel #VladímirPutin pic.twitter.com/3fnlXXbVx7

— Tonmoy⭐️ (@Me_tonmoy09) March 24, 2024