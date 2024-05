Les consommateurs marocains se plaignent depuis plusieurs semaines de l’augmentation des prix des viandes rouges. Faut-il s’inquiéter pour l’Aïd Al-Adha?

Depuis quelque temps, les prix de la viande rouge ne cessent de flamber: le prix du kilo de viande varie entre 100 et 120 DH. Celle des bovins se situent entre 85 et 105 Dh le kilo. Les prix oscillent entre 100 et 120 DH le kilo pour la viande ovine. Des hausses qui pèsent lourd sur le pouvoir d’achat des ménages. Des préoccupations de plus en plus vives surtout en cette période d’avant l’Aïd Al Adha.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a tenté de rassurer en fournissant des éclaircissements à l’issue d’une récente session parlementaire, exposant les défis rencontrés par le secteur agricole. A ce propos, le ministre a expliqué que « le Maroc connaît un contexte particulier, marqué par une sécheresse sans précédent qui a impacté agressivement le secteur agricole, en particulier, le cheptel national, tant en termes de nombre que de productivité en raison des déséquilibres de reproduction ».

Pour les viandes rouges, Sadiki a évoqué des « perturbations notables au niveau de la viande rouge et la raison de l’augmentation des prix est due à la hausse des coûts de production de la viande rouge en raison de la détérioration de la couverture végétale des pâturages et de la faible production de fourrage, ainsi que de l’augmentation des prix des aliments pour animaux d’environ 70% ».

Sur internet, il y en a qui s’en amusent, d’autres qui dramatisent allant certaines même jusqu’à suggérer l’annulation de l’Aïd Al Adha prévu cette année le 17 juin, en raison des pressions inflationnistes et de la détérioration du pouvoir d’achat. Puis, il y a ceux qui ont lancé une campagne de boycott. Le boycott se veut, disent-ils, comme « une solution pacifique et une arme puissante pour mettre fin aux pratiques qui peuvent affecter le pouvoir d’achat des citoyens ».

Les professionnels ont, aussi, joint leur voix à celle des citoyens. Ils confirment une flambée des prix due à plusieurs facteurs, notamment, les aléas climatiques et les coûts élevés de l’élevage.

Selon un professionnel interrogé par H24Info, il y a « un retard dans la reconstitution du cheptel a marqué l’année, entraînant un déficit d’approvisionnement et une baisse significative des effectifs du cheptel et du nombre de têtes de bétail ». Une situation qui a conduit à l’importation de 600.000 ovins de différents pays, notamment l’Espagne et la Roumanie, pour mieux approvisionner le marché national. « Les prix des moutons varient, mais l’achat d’ovins répondant à tous les critères de quantité et santé peut démarrer à partir de 2500 DH », nous dit-il.