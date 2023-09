Un navire chargé de blé a quitté un port ukrainien à destination de l’Egypte, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, soulignant que c’est la deuxième fois cette semaine qu’un bateau emprunte un corridor maritime mis en place par Kiev pour contourner blocus et menaces russes.

« Le vaisseau +Aroyat+ a quitté le port de Tchornomorsk chargé de 17.600 tonnes de blé ukrainien à destination de l’Egypte », a indiqué le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov, sur X (ex-Twitter).

The vessel AROYAT (flag 🇵🇼 Palau) left the port Chornomorsk after loading 17,6K Ukrainian wheat for Egypt.

This is the second bulker entered the port of Chornomorsk using temporary corridor for civil shipping. The first was RESILIENT AFRICA with 3K wheat for Asia.

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) September 22, 2023