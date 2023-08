Bilal El Khannouss, benjamin de l’équipe nationale de football, s’est récemment illustré sur la Toile par une déclaration sur les joueurs acceptant des offres dans des pays du Golfe.

« Je vois déjà des gars de mon âge effectuer un transfert au Qatar, en Arabie Saoudite ou aux Émirats. Chacun doit faire ses propres choix, mais quand on a autant de talent, je trouve que c’est dommage », a déclaré Bilal El Khannouss, rapporte le site d’informations anglophone Morocco World News.

« Vous pouvez atteindre le sommet européen. Nous avons tous rêvé de la Ligue des champions, n’est-ce pas? », a-t-il encore abondé. Sur les réseaux sociaux, les réactions des internautes sont mitigées.

« Il n’a qu’à se mêler de ses affaires! »; « C’est compréhensible quand on est jeune de vouloir mettre sa famille à l’abri »; « Il n’a pas compris que le futur du football se jouera là-bas », lit-on sur Twitter.

Ces commentaires en côtoient d’autres plus favorables au discours d’El Khannouss: « Vraiment tout à fait d’accord avec lui… Dans ces régions tu vas sûrement avoir du temps de jeu mais côté formation et apprentissage, je ne pense pas qu’elles vont apporter quelque chose… et c’est pour ça qu’on n’aime pas voir nos jeunes joueurs partir là-bas… ».

Pour rappel, le gardien de but marocain Yassine Bounou vient d’être transféré du Séville FC au club saoudien Al-Hilal FC. Le mois dernier, un autre Lion de l’Atlas, Romain Saïss, a rejoint un club du Golfe: Al-Sadd au Qatar. Dans ce même pays, Sofiane Boufal évolue au sein du club Al Rayyan SC depuis le 31 janvier dernier.