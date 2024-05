Le réseau social Tiktok, conçu principalement à partager de courtes vidéos, compte désormais signaler automatiquement le contenu généré par l’intelligence artificielle (IA). Cette décision intervient pour éviter toute confusion ou arnaque des utilisateurs, selon les précisions de la société.

A ce propos, TikTok a fait savoir que cette nouvelle mesure contribuera à empêcher la diffusion d’informations trompeuses sur l’application, ainsi qu’elle contribuera à assurer le respect des Consignes communautaires relatives à l’intégrité et à l’authenticité, notamment les politiques sur les fausses informations ou l’usurpation d’identité.

Dans un communiqué, l’entreprise a indiqué qu’elle faisait équipe avec la Coalition for Content Provenance and Authenticity et qu’elle utiliserait sa technologie « Content Credentials », une technologie qui permet d’attacher des métadonnées au contenu, ce qui permet de reconnaître et d’étiqueter instantanément le contenu généré par l’IA. TikTok a indiqué que l’utilisation de cette capacité a commencé jeudi pour les images et les vidéos et qu’elle s’étendra bientôt aux contenus audio uniquement.

Selon le communiqué, TikTok commencera, non seulement, à étiqueter le contenu généré par l’IA , mais également les contenus similaires créés sur sa propre plateforme et téléchargés sur une autre.

Dans ce cadre, Adam Presser, responsable des opérations, de la confiance et de la sécurité chez TikTok, a déclaré à ABC News que » TikTok est conscient que ses utilisateurs sont très enthousiastes à propos de l’IA et de ce qu’elle peut apporter à leur créativité et à leur capacité à communiquer avec le public », a déclaré Adam Presser, responsable des opérations, de la confiance et de la sécurité chez TikTok, à ABC News. « Et en même temps, nous voulons nous assurer que les gens ont la capacité de comprendre ce qu’est un fait et ce qu’est une fiction. »

Toutefois, il convient de rappeler que depuis l’émergence de l’IA, la politique du réseau a encouragé à indiquer sur l’application qu’un contenu a été généré par l’IA, en activant le paramètre Contenu généré par l’IA.