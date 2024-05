L’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) a lancé un appel d’offres pour la réalisation des travaux relatifs à la zone d’activités économiques et artisanales du quartier Coelma à Tétouan.

Selon cet appel d’offres, dont l’ouverture des plis est prévue pour le 14 juin, le coût des travaux de réalisation de cette zone s’élève à environ 100 millions de dirhams (MDH), notant que la première tranche consiste en la réalisation de 60 unités, tandis que la deuxième tranche est dédiée à la réalisation de 47 unités, administration, local commercial et crèche, et la 3è tranche porte sur la mise en place de 33 unités.

Les travaux à réaliser, qui devraient durer 12 mois après notification de l’entreprise prestataire de l’ordre de commencer les travaux, comprennent les travaux de gros-oeuvre, de charpente métallique, de revêtements, d’étanchéité, de menuiserie, d’électricité, de peinture et autres.

Selon la convention de partenariat relative à ce projet, paraphée par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Commune de Tétouan, l’APDN, la province de Tétouan, le ministère de l’Economie et des finances, et le ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le coût global de la réalisation de cette zone s’élève à 126 MDH, dont 60 MDH comme contribution du Conseil régional.

La zone d’activités économiques et artisanales de Tétouan, qui s’étend sur une superficie totale d’environ 5 hectares, comprend des magasins destinés à accueillir les différentes unités de production et de services, notamment dans les secteurs de l’artisanat, la logistique et du textile.

Cet important projet socio-économique vise à renforcer les infrastructures visant à attirer les investisseurs, et à promouvoir la croissance des secteurs économiques et industriels prometteurs à Tétouan, ainsi qu’à renforcer l’intégration du secteur informel, conformément au plan national de promotion de l’emploi et de l’investissement privé.