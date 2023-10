Une enveloppe budgétaire d’environ 500 millions de dirhams (MDH) sera allouée à la réalisation du programme de mise à niveau et de rénovation du marché aux puces de « Casabarata » à Tanger pour la période 2023-2028.

Ce projet fait l’objet d’une convention de partenariat, en cours d’approbation, entre le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville (75 MDH), le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (100 MDH), la Commune de Tanger (75 MDH), l’association des commerçants du souk de Casabarata (250 MDH), la Wilaya de la région et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

Ce programme consiste à remettre à neuf le marché aux puces de Casabarata, considéré l’un des plus grands marchés de la région du Nord, avec pour objectif de lui apporter une touche de design, à travers la création d’espaces plus modernes, l’amélioration de son style architectural et le renforcement de ses centres de services, dans le respect des normes en matière de santé et de sécurité.

Ce projet, qui sera érigé sur une superficie de plus de 118.000 m2, porte sur la construction d’un marché en béton armé, qui accueillera près de 4.550 magasins et des installations annexes, ainsi que des parkings souterrains d’une capacité d’accueil d’environ 1.779 places.

Il permettra le déménagement des commerçants qui exercent actuellement leurs activités dans des magasins inadaptés et vétustes, vers des locaux plus modernes au sein d’un marché rénové, ce qui contribuera à renforcer l’attractivité de la ville du Détroit, à travers la rénovation de son tissu urbain et l’amélioration de son cadre de vie, notamment dans les quartiers sous-équipés.