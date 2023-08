A quelques pas du Mall Tachfine Center, l’un des plus grands centres commerciaux de la ville blanche, se dresse le complexe résidentiel Tachfine Al Majd. Un emplacement de choix pour tous ceux qui souhaitent se loger tout près du centre-ville. Autre avantage pour eux : le quartier étant desservi par une ligne de tramway, plus besoin de prendre son véhicule pour circuler.

A noter également, la grande tranquillité dont jouit le quartier et en particulier la résidence qui offre de son côté des lieux de vie sécurisés.

Côté pratique, c’est encore banco pour les résidents ! Proche de toutes les commodités, le complexe dispose d’un accès direct à l’hypermarché et aux multiples enseignes du centre commercial. Très appréciable quand il s’agit de faire ses courses ou flâner pour son shopping.



DÉCOUVREZ LE PROJET





La résidence propose des immeubles R+5 et R+7 au style sobre et moderne. Les appartements sont bien orientés avec des superficies variées pour plus de choix aux futurs acquéreurs. Spacieux et lumineux, ils ont été réalisés avec des matériaux de qualité et les finitions sont irréprochables.

Résultat : une belle opportunité pour acquérir un appartement au très bon rapport qualité prix. De quoi séduire les célibataires ou les jeunes couples à la recherche d’une première acquisition. Un très bon placement qui peut également intéresser les MRE ou les futurs retraités, ces appartements pouvant représenter un investissement locatif rentable.

Que les futurs propriétaires se rassurent, tout au long de leurs démarches, ils sont accompagnés par des conseillers expérimentés pour les aider à simuler leur crédit, leurs frais de notaire, leurs déclarations… Et cela en toute transparence.



DÉCOUVREZ LE PROJET