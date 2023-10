Ce vendredi débutera la nouvelle compétition continentale attendue: l’African Football League. Finaliste de la dernière édition de la Champions League africaine, le Wydad représentera également les couleurs du Royaume. Le premier match du club casaoui aura lieu ce dimanche contre l’Enyimba FC.

La première édition de l’African Football League est sur le point de commencer. Le match d’ouverture se jouera ce vendredi à Dar es Salam entre les tanzaniens du Simba SC et les égyptiens d’Al Ahly à partir de 16h.

Du côté des clubs marocains, c’est le Wydad AC qui représentera le Royaume. Les Rouges devront donc faire face au club nigérian de l’Enyimba FC, champion de son pays.

