Stockholm: le Maroc condamne la profanation du coran

Le Royaume du Maroc condamne vivement les agissements d’extrémistes suédois qui ont brûlé le coran à Stockholm, et ce au su et au vu des forces de l’ordre suédoise.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne que “le Royaume du Maroc s’étonne de l’autorisation par les autorités suédoises de cet acte inacceptable qui s’est déroulé devant la mission diplomatique d’un pays musulman, en leur demandant d’intervenir pour empêcher de porter atteinte au Saint Coran et aux symboles religieux sacrés des Musulmans”.

Stockholm, de provocation en provocation

“Cet acte odieux, qui heurte la sensibilité de plus d’un milliard de musulmans surtout lors du mois béni de ramadan, est à même d’attiser la colère et la haine entre religions et peuples”, renchérit le ministère.

Les valeurs de tolérance et de coexistence nécessitent d’abandonner la logique de “deux poids deux mesures” et d’agir avec la même intransigeance et fermeté devant toute atteinte aux symboles sacrés des religions et aux sentiments de leurs adeptes, conclut le communiqué.

Ce n’est pas la première fois que des membres de l’extrême droite s’en prennent au livre sacré de l’islam. Un responsable suédo-danois Rasmus Paludan, a brûlé samedi 21 janvier un exemplaire du Coran, dans le cadre d’une manifestation organisée devant l’ambassade de Turquie, à Stockholm. Rassemblements en signe de protestation, condamnations politiques