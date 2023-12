Stellantis annonce le lancement au Maroc de Spoticar, son label dédié aux véhicules d’occasion avec comme premier point de vente, Stellantis &You Casablanca (ex. Motor Village Bouskoura).

Lancé en 2019, Spoticar s’impose déjà comme l’un des leaders mondiaux du véhicule d’occasion, thermique, hybride et électrique, avec plus de 850 000 véhicules vendus dans le monde en 2022.

Ce lancement au Maroc s’inscrit pleinement dans le cadre du plan Dare Forward 2030 de Stellantis dont l’un des objectifs est de préserver la liberté de mouvement pour tous en offrant aux clients particuliers et aux entreprises un parcours simplifié dans l’acquisition de véhicules d’occasion.

Stellantis &You Casablanca (ex. Motor Village Bouskoura) sera le premier point de vente Spoticar à partir de ce mois de décembre 2023, suivi d’un déploiement progressif dans les principales villes du Royaume. « Spoticar se positionne d’ores et déjà comme le partenaire idéal pour les besoins automobiles d’occasion. Chez Spoticar, nous nous engageons à offrir une expérience client transparente, fiable et avantageuse, en mettant à la disposition de nos clients des véhicules d’occasion soigneusement sélectionnés et entretenus. Nous sommes fiers d’introduire notre label au Maroc, offrant ainsi un choix étendu de véhicules et de services de qualité », confie Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis au Maroc.

Spoticar propose un choix multimarque de véhicules sélectionnés, expertisés et préparés par les spécialistes de nos réseaux Stellantis, offrant aux clients un accès à une offre plus large de véhicules et de services.

Spoticar offre également une garantie allant jusqu’à 12 mois, la possibilité d’essayer le véhicule avant l’achat, une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Maroc, des offres de reprises toutes marques formulées en moins de 2 heures, des financements avantageux, et un accompagnement dans toutes les démarches administratives.

Spoticar s’inscrit dans la lignée de sa signature à succès « Des occasions pleines d’avenir », en s’efforçant de changer la perception des clients et en faisant de l’achat de véhicules d’occasion un choix éclairé et responsable. Spoticar assume son rôle de leader de l’occasion en adoptant une posture visionnaire et rassurante.