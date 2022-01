Le Cameroun s’est contenté du match nul lundi au stade d’Olembé contre le Cap-Vert (1-1), tout comme le Burkina Faso face à l’Éthiopie (1-1). Les Lions indomptables terminent premiers de leur groupe, suivi des Burkinabè. Le Cap-Vert devra attendre. Revivez les moments forts de la journée d’hier en images:

Le Burkina Faso arrache difficilement sa qualification

Battu d’entrée de jeu par le Cameroun (2-1) puis gagnant face au Cap-Vert (1-0), le Burkina Faso a souffert avant de se qualifier face à l’Éthiopie malgré un nul (1-1). Les Etalons ont ouvert la marque grâce à Cyrille Balaya (24e). Après ce premier but, l’Éthiopie a pris le contrôle du jeu, mais ses approches dans la surface de réparation burkinabé n’ont pas inquiété le gardien Farid Ouedraogo.

En deuxième période, l’Éthiopie enchaine les assauts sans succès. Le seul but de l’Éthiopie, est inscrit sur un penalty accordé par la VAR et signé par Getaneh Kebede (52e). Avec ce nul, le Burkina Faso est donc qualifié pour les huitièmes de finale en se classant deuxième, trois points devant son adversaire du soir, qui termine à la dernière place.

Les Lions Indomptables, déjà qualifiés, tenus en échec

Pas de carton plein pour les Camerounais lors de la CAN organisée sur son sol. Les Lions indomptables ont été accrochés par le Cap-Vert lundi 17 janvier (1-1). Invaincus et premiers du groupe A, ils filent en huitièmes de finale. Vincent Aboubakar, double buteur lors des deux premières rencontres, s’est encore une fois illustré (1-0, 39e), inscrivant son cinquième but depuis le début de la compétition.

Contraint de marquer pour rester en vie dans le tournoi, le Cap-Vert s’est montré dangereux en fin de première période. Au retour des vestiaires, Garry Rodrigues, entré à la pause, a permis de sauver la mise (53e, 1-1) afin d’entretenir l’espoir d’une qualification. Avec quatre points, le Cap-Vert peut encore espérer rejoindre les huitièmes de final en terminant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poules.

