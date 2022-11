Historique. L’Arabie Saoudite s’est imposé 2-1 face l’Argentine de Lionel Messi. Fait tellement remarquable que le pays a décrété le mercredi 23 novembre jour férié.

Le royaume d’Arabie Saoudite a décrété le mercredi 23 novembre comme jour férié, rapporte le quotidien Khaleej Times, notant que cette décision fait suite à la victoire de l’équipe nationale en phase de groupes en Coupe du monde.

#محمد_بن_سلمان#المنتخب_السعودي #أخضرنا_قبل_الكل #QatarWorldCup2022 #MBS

The Saudi Crown Prince celebrates the country’s victory with his brothers and his son, Prince Salman pic.twitter.com/Uw3kd3jVFK

— فكّر فقط (@anywaytime) November 22, 2022