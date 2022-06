La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, ce mardi 14 juin 2022, que son président actuel Fouzi Lekjaa, est candidat unique à sa propre succession, lors de la prochaine Assemblée générale prévue le 24 juin.

Au moins pour les quatre années à venir, Fouzi Lekjaa sera toujours président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

«Seulement une seule liste de candidature est parvenue à la FRMF et c’est celle de l’actuel président M. Fouzi Lekjaa. Après examen du dossier de sa candidature, la Commission électorale précise qu’il répond aux exigences réglementaires requises», lit-on dans un succinct communiqué publié ce jeudi 14 juin 2022 sur le site officiel de la FRMF.

À la tête de la FRMF depuis huit ans, Fouzi Lekjaa devra ainsi être reconduit pour un troisième mandat à la tête de ladite Fédération.

Second vice-président de la Confédération africaine de football, il siège également au Conseil de la FIFA, la plus haute instance du football où il représente le Royaume et le football africain.

Fouzi Lekjaa est également membre du gouvernement marocain où il est ministre en charge du Budget.