Limogé à trois mois de la Coupe du monde, l’ancien sélectionneur national Vahid Halilhodzic est revenu, à trois jours du Mondial, sur sa séparation « à l’amiable » avec la fédération marocaine de football, mais également sur les chances du Maroc face à la Croatie. Détails.

Dans un entretien, réalisé à sa demande, avec le média croate net.hr, Halilhodzic qui manque la coupe du monde de la même manière pour la 3e fois de sa carrière, après la Côte-d’Ivoire en 2010 et le Japon en 2018, s’est montré nostalgique, mais toujours irrité de son départ du banc de l’équipe nationale.

«Tout ce qui m’est arrivé est un peu difficile à accepter. C’est difficile pour moi d’accepter en tant qu’être humain», a-t-il dit en réponse sur une question portant sur la fin « dramatique » de son parcours avec les Lions de l’Atlas.

« Je ne dirai pas un seul mot contre le Maroc »

Interpellé sur les chances de la Croatie, finaliste de la dernière édition, Halilhodzic, qui devait défier l’équipe de Zlatko Dalić le mercredi 23 novembre à 11h, a d’emblée refusé de dire du mal de la sélection marocaine. «Je ne dirai pas un seul mot contre le Maroc, et je ne reviendrai pas non plus sur cette histoire, je veux l’oublier le plus tôt possible», a-t-il répondu.

Cependant, cela ne l’a pas empêché de revenir un peu plus tard dans l’entretien à ce point. Commentant les chances du Maroc face à la Croatie, il a évoqué les éventuelles clés du succès que pourrait avoir la sélection marocaine pour son premier match de la coupe du monde.

Lire aussi: Remercié par la FRMF, Vahid Halilhodzic songe à prendre sa retraite

«Pour le succès du Maroc dans ce match, la clé sera la discipline dans le travail de l’équipe, dans son comportement et dans l’exécution des tâches tactiques sur le terrain», a-t-il mis en avant.

Étayant son propos, Halilhodzic a considéré que «chaque match de la Coupe du monde sera une grande bataille tactique dans laquelle les choses mentionnées prévaudront. La Coupe du monde est une compétition où il y a la plus grande gamme de possibilités technico-tactiques, en endurance et en préparation ».

La discipline tactique comme clé du succès

«Toute équipe nationale à la coupe du monde qui n’a pas de discipline dans le jeu aura beaucoup de mal à faire quelque chose, à obtenir un certain succès. Toutes les équipes seront, plus ou moins, extrêmement bien organisées. Chaque petit détail sera examiné. Il y a beaucoup de détails et de préparations qu’il faut transférer aux joueurs. Cela se fait de match en match, pour chaque match séparément. Il y a beaucoup à faire, c’est un énorme travail », a-t-il poursuivi.

Lire aussi: Indemnités de départ de Vahid Halilhodzic: la mise au point de la FRMF

Regrettant de ne pas pouvoir affronter la Croatie de Zlatko Dalic, Vaha -comme l’appellent les Croates- s’est relâché: «Bien sûr, je suis désolé de ne pas diriger le Maroc contre la Croatie, j’ai vécu ce match, j’ai déjà commencé à me préparer. J’en sais plus ou moins beaucoup, mais je devrais bien sûr me familiariser avec les détails».

«J’avais des idées pour ce match, j’étais optimiste. Même si la Croatie est un grand favori, au Mondial en un match, tout est possible. Il suffit d’y croire et de se préparer. Il faut mériter la victoire, personne ne vous donnera rien. Vous devez être courageux, talentueux, vous devez savoir, vouloir et vous sacrifier en même temps. Et de cette manière, vous pouvez obtenir des résultats à la Coupe du monde», s’est rappelé Halilhodzic avec nostalgie.

Vahid n’arrive toujours pas à accepter son limogeage

Pris de court par le journaliste qui est revenu avec la question: «Quel regard portez-vous sur tout ce qui s’est passé au Maroc?», Halilhodzic, qui a à son actif 20 victoires, 7 nuls et 3 défaites avec le Maroc (22e place du classement FIFA), a laissé transpirer son amertume par rapport à une certaine «ingratitude» qu’il n’arrive toujours pas à comprendre.

Lire aussi: Vidéo. Maroc-États-Unis. Vahid Halilhodzic: «C’est un vrai test avant le mondial»

«Tout ce que j’ai fait pendant mon passage sur le banc du Maroc, tous ces résultats record n’ont pas suffi, comme nous le constatons tous par nous-mêmes. Nos résultats dans cette période, le jeu de l’équipe en tant que tel… Quand on en parle maintenant, vous voyez, mais nous avons marqué au moins trois buts par match pendant les éliminatoires, ce qui était très efficace», s’est rappelé l’ancien sélectionneur.

« Par conséquent, affirme-t-il, tout ce qui m’est arrivé est un peu difficile à accepter, vous savez, c’est difficile pour moi d’accepter en tant qu’être humain. C’est pourquoi je ne veux rien dire de plus à ce sujet. C’est difficile à comprendre pour quiconque, une telle réalité est vraiment difficile à comprendre et à accepter, mais je dois le faire, je n’ai pas le choix ».