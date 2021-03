L’équipe nationale de football sera en déplacement vendredi pour affronter son homologue mauritanienne, en match comptant pour la 5 è journée des éliminatoires (Groupe E) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), prévue au Cameroun.

Les yeux de la sélection nationale sont rivés sur la qualification à cet événement sportif continental avec un seul point d’écart pour atteindre ce but.

Le match, qui se déroulera sur la pelouse du stade Cheikha Ould Boïdiya, en Mauritanie, à 20h00 devant 900 spectateurs, comme l’avait décidé la Confédération africaine de football dans le cadre du respect du protocole de lutte contre le coronavirus, sera certainement haletant, car la mission du Onze national, favori sur le papier grâce à son effectif évoluant dans les meilleurs championnats européens, ne sera pas de tout repos face aux « Mourabitounes », décidés à décrocher un bon résultat et consolider ainsi leur chance pour se qualifier à la CAN pour la 2 è fois consécutive.

Cette rencontre intervient dans le sillage de plusieurs nouveautés, notamment au niveau de la composition de la sélection nationale qui sera étoffée par la participation, pour la première fois, de l’attaquant Mounir Haddadi, qui évolue au FC Barcelone, et d’Adam Massina qui joue dans les rangs de Watford en Angleterre après la décision de la FIFA leur permettant de rejoindre les Lions de l’Atlas. La convocation de ces deux joueurs constitue une valeur ajoutée pour la composition de l’équipe nationale en attaque et en défense.

Les deux joueurs, qui ont rejoint lundi le stage de préparation de l’équipe nationale au Centre Mohammed VI de football de Maâmoura, ont indiqué qu’ils sont enthousiastes pour porter les couleurs du drapeau national. A cet égard, Mounir Haddadi a exprimé, dans une déclaration au site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), sa joie de rejoindre les rangs des Lions de l’Atlas, exprimant sa détermination à réaliser de bons résultats, notamment la Coupe d’Afrique et la qualification au Mondial 2022 au Qatar, tout en saluant le soutien du public marocain.

Pour sa part, Adam Massina a exprimé sa fierté de rejoindre la sélection nationale, relevant qu’il ne ménagera aucun effort pour aider le groupe à atteindre ses objectifs.

Selon plusieurs commentateurs, avec l’arrivée d’Adam Massina, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a bouclé la composition des Lions de l’Atlas qui souffrait, selon Halilhodzic, des difficultés sur le flanc gauche, notamment face au rendement mitigé de Hamza Mendyl à ce poste et l’absence de joueurs du championnat national capables d’évoluer dans cette position qui constituait l’une des faiblesses de l’équipe nationale.

Lors d’une conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour disputer les matchs contre la Mauritanie et le Burundi, Vahid Halilhodzic avait indiqué que les éléments nationaux sont appelés à gagner lors des deux prochaines rencontres, ajoutant que le mérite et la préparation ont été les critères de choix de cette liste qui comprend des joueurs talentueux, capables de réaliser des prouesses.

Le sélectionneur national avait mis l’accent sur « l’importance de développer la culture de la victoire au sein de l’Équipe nationale », notant que le stage des Lions de l’Atlas « est crucial pour continuer à travailler sur l’aspect mental et sur la performance collective dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de l’équipe » .

Le coach national a expliqué que, pour faire face aux équipes africaines, l’accent doit être mis sur les automatismes et sur le mental, exprimant sa confiance dans la capacité des joueurs à livrer de bonnes copies lors des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde.

Le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martinez, a, de son côté, déclaré que la confrontation avec le Maroc est décisive, expliquant que » le match contre l’équipe nationale marocaine est de la plus haute importance, car il déterminera en grande partie le chemin vers la qualification ».

Il a ajouté, lors d’une déclaration de presse lundi à l’issue d’une séance d’entraînement de son équipe, qu’ »il est nécessaire d’être prêts le vendredi, en particulier par ce que nous allons faire face à une équipe qui a une bonne composition humaine et comprend des joueurs évoluant au niveau international, mais nous disposons de la motivation mentale pour faire la différence ». Les deux sélections se sont affrontées à neuf reprises, dont sept victoires au profit des Lions de l’Atlas et deux matchs nuls. La première rencontre entre les deux équipes remonte au 14 octobre 1976 à Damas lors des jeux arabes, tandis que la dernière rencontre ayant opposé les deux équipes date du 19 novembre 2019 à Rabat en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 qui s’est terminé en nul blanc.