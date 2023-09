Outre les denrées alimentaires, les villages sinistrés par le séisme ont besoin également d’électricité et d’internet. Mounir et Ali se sont mobilisés dans ce sens.

Les denrées alimentaires, en médicaments et en structures d’habitat sont les premiers besoins vitaux des populations sinistrées lors du tremblement de terre survenu le 8 septembre. Dans un second temps, on pense à l’électricité et à Internet. Dans ces villages reculés où la connexion passe mal, certains n’ont même pas pu prévenir leur famille qu’ils étaient bien vivants.

Mounir El Amarti et Ali Lakrabki ont décidé d’agir dans ce sens et d’apporter électricité et internet dans les villages montagneux victimes du séisme. Spécialisés dans l’électrique, ils ont apporté de grosses batteries afin de permettre aux gens de recharger leurs téléphones ou autres équipements électroniques. Ils ont aussi apporté des panneaux Starlink, nouveau service de connexion signé Elon Musk.

Al jazeera a consacré un reportage au travail de ces deux citoyens qui se sont mobilisés dès les premières heures de la catastrophe. C’est en voyant la vidéo désespéré d’un Marocain qui témoignait de leur manque d’électricité et d’internet qu’ils ont décidé d’agir, en commençant par le village d’Aghbar, dans la province d’Al-Haouz.

Ces deux directeurs d’entreprise ont alors demandé à leurs employés de collecter toutes les batteries modernes et les panneaux Starlink – qu’ils utilisent normalement pour leurs bateaux- et on pris la route. Sur place, ils rechargent ces batteries avec une centrale mobile. Ces installations n’ont pas aidé que les locaux mais aussi la police, les secouristes et tous les corps étatiques mobilisés pour venir en aide.