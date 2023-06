L’Université Al Akhawayn et l’Université Prince Mohammad bin Fahd ont signé un mémorandum d’entente pour le renforcement et la promotion de la coopération dans les domaines scientifique, universitaire et de la recherche.

Le mémorandum d’entente a été signé, au nom de l’Université Al Akhawayn, par Christopher Taylor, vice-président chargé des affaires académiques, en présence du président de l’Université, Amine Bensaid, et au nom de l’université saoudienne, par le vice-président chargé des affaires académiques, Faisal bin Yousif Al Anezi .

Le protocole d’accord prévoit une coopération dans plusieurs domaines scientifiques et universitaires, ainsi que dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques, la coopération dans la préparation d’études et de recherches pour des projets communs entre les deux parties, l’échange d’expériences universitaires et d’étudiants, et de tirer profit des capacités humaines et des équipements dont elles disposent.

L’accord stipule également la coopération dans le domaine des études futures et dans divers domaines de la formation, y compris l’élaboration de programmes et de plans de formation, la préparation et la mise en œuvre de programmes de formation et l’organisation de séminaires, congrès, conférences et ateliers d’intérêt commun.

L’Agence de presse saoudienne SPA a indiqué, mercredi, que la signature du mémorandum s’inscrit dans le cadre des efforts de l’université pour renforcer ses partenariats avec des universités distinguées dans divers pays du monde dans le but d’échanger des expériences académiques et scientifiques dans divers domaines, d’investir les capacités des universités et d’orienter leurs capacités sur la voie de la réalisation des objectifs escomptés.