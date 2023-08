L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda s’est, à nouveau, distinguée dans le classement international « Shanghai Ranking » pour l’année 2022 en se positionnant, respectivement, première à l’échelle nationale et dans le Top 400 mondial en physique.

Ainsi, l’UMP s’est classée parmi les 400 premières universités au monde (Rang 301–400) et la première à l’échelle nationale dans la catégorie « Physique », indique l’Université dans un communiqué, notant que ce classement vient couronner les efforts consentis par les toutes les parties prenantes pour la promotion de l’excellence dans plusieurs domaines inscrits dans le plan de développement de l’UMP.

Ce classement, rappelle la même source, se fonde sur plusieurs critères en relation avec la qualité de l’éducation, la qualité de l’établissement, les recherches publiées, et le pourcentage de réussite.

Il s’agit du nombre d’anciens étudiants et du personnel remportant les prix Nobel, du nombre de chercheurs hautement qualifiés, du nombre d’articles publiés dans les revues de »Nature and Science », et des articles indexés dans « Science Citation Index » et la performance académique au regard de la taille de l’institution, précise-t-on.