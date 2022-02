« Nous unir pour mieux vous servir », telle est la devise du groupe Kenzi Hotels qui propose pour ce mois de février des offres romance, bien être et famille dans ses différents établissements.

De la mer, à la montagne, au désert, ou au cœur de la ville, les hôtels Kenzi traversent Tanger, Casablanca, Marrakech, Agadir, Ouarzazate et Er-Rachidia pour vous offrir le meilleur du Maroc. Toutes nos équipes sont mobilisées pour vous proposer des moments uniques à travers les 10 établissements du groupe dans le respect des normes sanitaires.

Profitez des offres de février :

Kenzi Tower Hotel Casablanca: Valentine Glamour

Love week… Célébrez la Saint-Valentin du 11 au 20 février 2022.

Une Saint-Valentin à la hauteur de vos attentes au restaurant Sens et au Sky 28 Gourmet: diner gastronomique, coupe de champagne offerte, boissons soft, décoration et vue imprenable à 600 DH par personne.

Une Saint-Valentin auprès des étoiles au Sky 28 Lounge Bar: ardoise gourmande sucrée / salée à partager à 450 DH le couple, hors boissons.

Une Saint-Valentin cocooning: hébergement en chambre double deluxe sky view, petit déjeuner inclus, décoration romantique et départ tardif. Deux diners Saint-Valentin servis en chambre ou au Sens, incluant une coupe de champagne et les boissons soft. 50% de réduction sur la carte du Spa. Le tout à 2.400 DH par couple, par nuit.

Infos et résa: 05 22 97 80 00 / 06 66 99 72 72 [email protected]

Kenzi Sidi Maarouf Hotel: les offres bien-être de la Saint Valentin

Profitez de prix promotionnels pour un bien-être en continu tout au long du mois de février.

Hammam Moroccan Touch de 30 minutes et massage de 30 minutes à 418 DH;

Hammam Majestic d’une heure et massage de 30 minutes à 560 DH;

Hammam Rituel d’une heure et massage de 30 minutes à 680 DH.

Info et résa: 05 22 58 27 27 [email protected]

Kenzi Rose Garden: enfin les vacances

Mettez à l’honneur vos moment en famille, en profitant de chaque instant dans un cadre idyllique, au centre de Marrakech…

Pack Famille: hébergement en chambre familiale avec la gratuité de 2 enfants de moins de 12 ans partageant la chambre parentale. Profitez d’un programme d’animations pour les adultes et les enfants et d’une piscine chauffée à 26 degré.

L’offre est valable jusqu’à 15 février selon conditions et disponibilité.

Info et résa: 05 24 33 88 88 [email protected]

Kenzi Menara Palace: Happy Together

Quoi de mieux q’un séjour familiale en all inclusive? Kenzi Menara Palace est le lieu idéal qui transformera votre prochaine escapade en famille en un moment inoubliable.

Profitez d’un séjour en all inclusive alliant aventure, gastronomie et plaisir: hébergement en chambre familiale pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. Boisson de bienvenue et accès gratuit au kids club. Profitez aussi de 15 % de réduction sur la carte du spa et d’un départ tardif jusqu’à 14h.

Le tout à 890 DH par personne en all inclusive. L’offre est soumise à conditions et selon disponibilité.

Info et résa : 05 24 45 99 00 [email protected]

Toutes nos offres sont aussi disponible sur www.kenzi-hotels.com