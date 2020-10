La Mamounia fait peau neuve et annonce sa réouverture

Après plusieurs mois de travaux intenses, la Grande Dame de Marrakech est fin prête pour nous accueillir comme il se doit et nous faire découvrir son nouvel écrin dès le 16 octobre.

Alors que de nombreux complexes hôteliers ont été contraints de fermer leurs portes durant plusieurs mois pour cause de coronavirus, La Mamounia Marrakech avait, elle, déjà pris la décision de s’octroyer une petite pause afin d’entreprendre quelques travaux de rénovation, ayant pour objectif de préserver le charme et l’héritage qui ont fait la notoriété de l’établissement depuis 97 ans.

Animé par l’envie de proposer une nouvelle offre de restauration à ses clients, Pierre Jochem, Directeur Général de La Mamounia Marrakech, a demandé au célèbre duo de designers Patrick Jouin et Sanjit Manku de relever un pari fou. Celui de redonner une nouvelle dynamique aux espaces et de recréer des nouvelles énergies au sein de l’établissement au travers de nouveaux lieux aussi attirants que conviviaux.

Une «nouvelle» Mamounia

Rassurez-vous, après ces travaux, La Mamounia n’a rien perdu de son charme et de son authenticité. Ce sont surtout les espaces de restauration qui sont concernés avec de nouveaux concepts et de nouvelles ambiances. Ainsi, l’ancien salon de thé devient «Le Salon de Thé par Pierre Hermé», un espace chaleureux où le petit-déjeuner sera servi tout au long de la journée, ainsi qu’une magnifique sélection de gourmandises salées et sucrées par le célèbre chef pâtissier Pierre Hermé qui renforce sa collaboration avec le palace.

Pierre Hermé prendra également la direction artistique du Bar italien où l’on pourra retrouver des créations salées de gastronomie française parmi lesquelles la blanquette de veau à l’ancienne, ou encore la salade de crabe, avocat et pamplemousse.

La Mamounia s’est aussi associée au pape de la cuisine fusion, le chef Jean-Georges Vongerichten pour la création de deux nouveaux lieux de restauration: L’Asiatique qui servira une cuisine sud-est asiatique et l’Italien, une trattoria élégante qui ambitionne de servir les meilleures pizzas de Marrakech!

Les lieux de distraction ne sont pas en reste avec le fameux Bar Churchill qui devient «Le Churchill», un bar confidentiel d’une vingtaine d’assises où l’on est amené à déguster du caviar maison. La création d’une sublime salle de cinéma mitoyenne avec Le Churchill est sans conteste l’une des plus grandes fiertés de l’établissement. Offrant une vingtaine de places, cette dernière fera également office de salle de présentation lors de réunions ou de lancement de produits.

Pour les envies de brunch dominical, Le Pavillon de la Piscine a également été complètement refait, offrant aux hôtes un écrin sucré spécialement dédié aux desserts de Pierre Hermé et un nouveau Bar de la piscine. Enfin, notons la prouesse architecturale qu’est l’Œnothèque, un lieu inédit en sous-sol à la décoration chaleureuse et à l’ambiance feutrée où 2.000 bouteilles d’exception servent de décor. Un endroit intimiste qui permet aux hôtes résidents de vivre une expérience exclusive gustative et œnologique hors du commun.

Ainsi, chaque détail a été repensé, lieu par lieu, du vêtement d’image à l’art de la table, en passant par l’éclairage ou le choix des partenaires aux valeurs communes afin d’écrire une nouvelle page de l’histoire de La Mamounia sous le signe de l’émotion et de l’expérience, tout en préservant l’âme du palace.

Une offre sur-mesure

Pour découvrir son nouvel univers et son nouveau look, La Mamounia propose aux clients marocains et résidents au Maroc une expérience inédite, valable pour tout séjour du 16 octobre au 22 décembre 2020. Cette offre propose notamment un surclassement dans la catégorie supérieure au moment de la réservation selon disponibilité, la mise à disposition de la chambre ou suite à 12h00 et départ tardif à 16h00 selon disponibilité et un lit supplémentaire offert.

Du côté de la restauration, le petit déjeuner est offert (buffet servi au Pavillon de la Piscine ou petit déjeuner continental en chambre), et un crédit de 600 DH est octroyé au restaurant L’Italien ou L’Asiatique par unité pour un séjour d’une nuit (1.000 DH pour un séjour de deux nuits et 1.500 DH pour un séjour de trois nuit ou plus). Enfin, pour toute réservation d’un soin d’une heure au spa, une séance de massage ou hamman d’une heure est offerte ou un brushing et pose vernis dans le salon de coiffure.

Après une année difficile et une rentrée quelque peu morose, il est temps de s’octroyer une petite parenthèse de bonheur. D’autant plus que La Mamounia mettra tout en œuvre, dès sa réouverture pour respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur afin d’endiguer la propagation du coronavirus. Pas besoin de s’inquiéter donc, seulement de profiter!

La Mamounia, avenue Bab Jdid, Marrakech. Tél.: 05 24 38 86 00. www.mamounia.com