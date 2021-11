La pandémie a révélé de nouveaux modes de travail pour les employés. Le télétravail, mais aussi des systèmes hybrides alliant présentiel et distanciel, sont de plus en plus prisés par les entreprises. HP a donc conçu une gamme d’ordinateurs pour faciliter la mobilité de l’employé.

Choisir les bons PC d’entreprise n’est plus chose simple. Fini le temps où l’on commandait simplement des ordinateurs fixes pour les employés de bureau et des portables pour les ceux qui se déplaçaient. La nouvelle réalité professionnelle inclut une capacité à s’adapter à différents scénarios, au bureau, à domicile, hors site, et à des situations hybrides.

En 2021, les entreprises s’attendent à ce que 23% des employés travaillent à la maison de temps en temps, tandis que 26% en permanence. La BBC rapporte également une tendance croissante « à désigner certains jours pour les réunions au bureau et collaborations et d’autres journées à distance pour le travail impliquant une concentration individuelle. »

Face à ce phénomène, HP propose une collection de PC « Elite » qui permettront aux entreprises de s’adapter à l’évolution des lieux de travail. Cette collection s’appuie sur six principes :

Equiper chaque employé au travail mobile (ordinateurs portables durables et ultralégers, tablettes convertibles, des ordinateurs de bureau puissants pour divers projets numériques, tout-en-un peu encombrants (AiO), stations d’accueil pour une transition en douceur entre la maison et le bureau;

Mettre l'expérience employé au premier plan (hausse du confort technologique et donc de la productivité);

Mettre la collaboration à l'épreuve (la collaboration sur le lieu de travail est devenue un sans-contact, virtuelle). De nombreux PC HP Elite sont livrés avec une connectivité Wi-Fi 65 et 5G6 pour un travail ininterrompu, et suppression du bruit AI pour la maison, distractions en arrière-plan et HP SureShutter7 pour la confidentialité.

Accessoiriser pour une journée de travail plus productive (les employés ont besoin d'un ensemble complet d'outils flexibles, technologie ergonomique pour la maison et le bureau et accessoires afin qu'ils puissent accomplir leur travail le mieux possible) ;

La famille HP Elite est un écosystème avec des accessoires conçu pour le confort des employés :

Moniteurs avec HP Eye Ease, qui supprime la lumière bleue nocive ;

Ordinateurs portables légers qui font partie de notre portefeuille désinfectable ;

Casques et souris sans fil portables partout où le travail les mène.

Offrir à votre parc de PC une protection intégrée (les ordinateurs HP Elite à réparation automatique détectent et protègent des cyberattaques avant qu’elles ne deviennent un problème. Avec les fonctions de sécurité intégrées sous, dans et au-dessus du système d’exploitation, les ordinateurs HP sont moins dépendants de la sécurité d’un logiciel tiers, d’installation manuelle et bénéficient de plus de capacité pour résoudre les problèmes à distance) ;

Gérer et prendre en charge les appareils partout (une flotte de PC mobile, hybride, à domicile et au bureau, a besoin d'une télécommande puissante des outils de gestion qui permettent au service informatique de résoudre les problèmes de partout. Parce que lorsque vos PC sont en panne, vos travailleurs le sont aussi. Gardez tout sous contrôle avec les fonctionnalités de gestion à distance des ordinateurs HP Elite. HP permet un accès distant sécurisé à l'appareil du micrologiciel, le renforcement de la sécurité de connexion avec authentification multifacteur).

Conçu pour vous

Le HP EliteBook 840 s’adapte à votre façon de travailler avec une nouvelle expérience audio basée sur l’IA. Ultraléger, fin et facile à transporter, ce PC professionnel est doté d’un rapport écran/corps de 85%. On aime particulièrement son clavier silencieux et confortable pour travailler.

Travaillez en toute sérénité

Nulle crainte d’être embêté par des virus! Les fonctionnalités de sécurité de HP mettent en place ensemble une défense toujours active et résiliante. Du BIOS au navigateur, au-dessus et au-dessous du système d’exploitation, ces solutions en constante évolution aident à protéger votre PC contre les menaces.

Poursuivre le succès :

Faites de votre mieux sur le HP EliteBook 840 avec Wi-Fi 6 , une batterie longue durée et un puissant processeur Intel® Core™ i7 de 11e génération;

Combinez rapidité et fiabilité avec un processeur Intel® Core™ i7 vPro® quadricœur de 11e génération en option;

Qui n’a jamais été importuné par des regards indiscrets rivés sur votre écran d’ordinateur? Bonne nouvelle, l’écran optionnel HP Sure View Reflect produit une finition réfléchissante en cuivre lorsque l’écran est vu de côté, ce qui le rend illisible;

Soucieux du respect de l’environnement, HP utilise des plastiques abandonnés à l’océan dans le boîtier des haut-parleurs et l’emballage de la boîte extérieure provient à 100% de sources durables;

Côté son et image, HP Noise Cancellation applique une technologie de filtrage du bruit de pointe à toutes les entrées audios, vous offrant ainsi une expérience de conférence audio et vidéo améliorée;

Votre «bureau» devient transportable à souhait, en fonction de vos déplacements et de vos besoins, le HP EliteBook 840 permet de vous connecter presque n’importe où. En option: la technologie haut débit sans fil jusqu’à 5G avec des antennes 4×4 qui peuvent fournir des vitesses de téléchargement rapides.

L’évolution du lieu de travail signifiera différentes choses pour différentes entreprises, mais une chose est universelle: le bon écosystème technologique peut faire la transition vers la nouvelle norme de travail plus facile pour les employés et l’informatique également. Des PC haut de gamme dotés d’une sécurité renforcée permettront à vos collaborateurs de relever les défis d’aujourd’hui, où qu’ils soient.

En savoir plus sur la gamme d'ordinateurs, d'écrans et d'accessoires HP Elite sur le site HP .

