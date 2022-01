Niché au cœur de la baie de Taghazout, au bord des premières vagues de l’Océan Atlantique, Fairmont Taghazout Bay accueille ses visiteurs dans un cadre holistique hors du commun pour des séjours autour du bien-être, de la méditation, du surf et du yoga. Vous allez découvrir un univers de possibilités autour de la destination de Taghazout Bay et au sein du Resort, pour des expériences Wellness infinies.

Taghazout Bay, la destination Wellness par excellence

Partez à la découverte d’un équilibre parfait entre bien-être et plages à perte de vue de Taghazout Bay. Avec ses paysages surprenants et son emplacement aux pieds des dernières montagnes de l’Atlas, une ambiance unique domine la destination et invite ses visiteurs à explorer et découvrir la région dans un environnement durable et un mode de vie ecofriendly.

Au cœur de la baie de Taghazout, Fairmont Taghazout Bay propose des expériences uniques tournées vers le bien-être et la redécouverte de soi: de la marche au coucher du soleil le long de la promenade du Km 17, aux escapades à vélo sur la côte balnéaire, en passant par des séances de méditation silencieuse pieds dans l’eau. Taghazout Bay est une invitation pour se reconnecter à soi-même, régénérer son corps et son esprit dans un environnement paisible et propice à la détente et la relaxation.

Bien-être et détente à Fairmont SPA

Conçu pour retrouver son équilibre et éveiller ses sens, ce temple de bien-être de trois niveaux avec des espaces verts, jacuzzis et saunas en extérieur offre une carte de soins gourmande et exclusive à base de produits cosmétiques organiques. L’expérience Fairmont Spa est orientée autour de trois piliers essentiels: relaxation, régénération et énergie. Fairmont SPA propose un voyage sensoriel exceptionnel inspiré des bienfaits de la nature et de la région de Taghazout Bay pour se ressourcer et se régénérer tout au long de l’année.

Grâce à ses traitements pensés sur-mesure, détente et remise en forme sont au rendez-vous au programme Wellness du Fairmont Taghazout Bay.

Etendu sur 1800 m², Fairmont Spa est un lieu de relaxation euphorisant et unique. Elaboré dans un design authentique et innovant, le spa offre des services développés en matière de soins, rituels de hammam, de massages et de fitness.

Ainsi, Fairmont Spa s’associe à des marques de renom telles que Moroccan Rituals pour le rituel du hammam et Natura Bissé pour les gammes de soins.

Une offre complète autour du Wellness pensée pour rééquilibrer le corps et l’esprit

Pour accueillir l’année 2022 en beauté, Fairmont Taghazout Bay lance son offre bien-être « Soul, Body and Mind ». Un séjour de minimum trois nuitées avec un programme riche en bienfaits thérapeutiques pour se déconnecter du quotidien et se reconnecter avec soi-même dans un environnement adapté, au bord de l’océan.

Le surf, incontournable pour retrouver son équilibre et profiter des belles vagues de Taghazout

Toujours dans une optique de bien-être, Fairmont Taghazout Bay met à disposition de ses clients son surf club original pour profiter de cours de surf tout au long du séjour. Hormis les cours dispensés à la plage de l’hôtel, Fairmont Taghazout Bay a programmé des journées découverte dans les plus beaux spots de la région, de la plage d’Imesouan à Banana point en passant par tous les spots de surfs de la destination: Tamri, Boilers, Draculas, Donkey’s beach, Devil’s Rock, Spiders… la liste est longue pour profiter des meilleures vagues du royaume. Pour les passionnées du surf, experts ou débutants, Fairmont Taghazout Bay propose des formules à la journée avec option pique-nique dans l’une des plages de Taghazout.

Ainsi et dans le cadre du programme Wellness, des cours de Surf sont dispensés tous les jours, en fonction du spot recommandé pour obtenir les meilleures vagues.

Le yoga au cœur des expériences Wellness au Fairmont Taghazout Bay

Le yoga constitue la pierre angulaire de l’expérience Wellness au Fairmont Taghazout Bay pour rééquilibrer le corps et l’énergie avec des cours chaque jour dont le Morning Yoga pour démarrer sa journée en parfaite énergie.

En partenariat avec le studio OM YOGA, Fairmont Taghazout Bay propose un programme spécial avec une panoplie de cours de yoga allant du yoga Vinyasa au hot yoga en passant par le yoga aérien.

Les clients sont invités à s’accorder une pause hors du temps au yoga-shala, espace de bien-être dans une ambiance chaleureuse. Des séances de méditation et de respiration sont également programmées dans l’espace de méditation ainsi que des cours de yoga en plein air au lever et coucher du soleil ainsi que tout au long de la journée. Les espaces des cours sont variés, au bord de la piscine, sur la plage privative du Resort ou encore dans l’un de nos jardins verdoyants.

La nouveauté dans la région est le hot yoga qui sera disponible au studio chauffé à 30°-35° permettant une détente maximale du corps et régénération de l’esprit. Une expérience sans pareil à consommer sans modération.