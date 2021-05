Concrétiser ses projets, travailler en synergie, agrandir son réseau le tout dans un cadre stimulant, c’est toute l’ambition des espaces de coworking et de bureaux privatifs tels que Hello Desk à Casablanca. Parfaits pour les startuppers, ils séduisent de plus en plus les entreprises établies et les indépendants. Quels sont les atouts pour ces derniers ? Décryptage.

Installation immédiate, solutions variées (bureaux, coworking, salles de réunion), ambiance propice au travail et communauté aux talents multiples, les espaces de coworking présentent de nombreux avantages. Ce concept a conquis plusieurs pays. Au Maroc, l’idée séduit et on en compte de plus en plus notamment à Casablanca.

La raison de ce succès ? Ces espaces de travail constituent une solution optimale pour les chefs d’entreprises qui mutualisent les investissements, les charges et le loyer tout en créant un lien social bénéfique pour leur activité. Ni vraiment pépinière d’entreprises, ni vraiment incubateur, les espaces de coworking présentent une réelle alternative. Flexibles, modulables et adaptables, on peut s’y installer pour la durée de son choix et changer de bureau au gré de l’évolution des effectifs de l’entreprise. C’est ce que propose l’espace Hello Desk à Casablanca dans une ambiance calme et apaisante propice à la concentration et à la productivité.

Outre le fait de partager les charges et les investissements, ces espaces permettent également d’avoir un vivier de compétences à proximité. On y trouve des métiers variés mais complémentaires comme des experts en communication digitale et marketing, des agences de recrutements, des décorateurs, des architectes, des infographistes, des formateurs voire même des experts comptables.

Gain de temps, économies et flexibilité : des avantages de poids

L’atout majeur reste évidemment le coût et l’économie de trésorerie. C’est également un stress en moins à gérer puisqu’au lieu d’avoir plusieurs prestataires à gérer (électricité, loyer, chauffage, matériel, télécommunication, etc.), vous n’en avez qu’un seul. L’espace gère pour vous toutes ces petites tâches qui cumulées, demandent du temps et par conséquent de la trésorerie.

Un autre avantage est la flexibilité procurée par ces espaces prêts à l’emploi par rapport au bail classique 3/6/9. Un bail classique est peu flexible et ne permet pas de s’adapter à la conjoncture. Les locaux loués peuvent rapidement devenir trop étroits ou trop grands. Les espaces prêts à l’emploi tels que Hello Desk permettent de remédier à cet inconvénient.

Des locaux bien équipés, une ambiance stimulante et studieuse.

Bonne situation géographique à proximité des réseaux de transports, design recherché, fibre optique, infrastructures et technologies dernier cri, mobiliers, attractivité des locaux, tout est fait pour travailler dans de bonnes conditions et se sentir à l’aise. La créativité et la productivité sont stimulées par des interactions et des échanges avec d’autres entreprises et une ambiance propice au travail et au bien-être. Besoin d’accueillir un prospect ? Il est toujours possible de réserver une salle de réunion le temps d’un rendez-vous.

Rassembler ses équipes

La crise sanitaire a fait émerger le télétravail. Même si le travail à distance s’étend, il n’en reste pas moins qu’une équipé travaillant dans différents endroits comporte des inconvénients (isolement, faibles interactions, productivité en berne, etc.). Regrouper toute son équipe dans un même espace de travail tel que Hello Desk renforce l’esprit d’équipe ainsi que la culture d’entreprise.

Flexibilité, partage, productivité et bien-être au travail, toutes ces raisons font que le flex-office/coworking est la solution la plus simple et la moins onéreuse pour mener à bien un projet.

Prêt pour l’expérience Hello Desk ?

Hello Desk fournit des solutions de travail clefs en main, flexibles et sans durée minimale d’engagement complétées de prestations premium (wifi, café/thé à volonté, impressions comprises, ménage quotidien, etc.). L’espace est situé en plein cœur de Casablanca et est destiné aux entreprises, porteurs de projet et indépendants à la recherche d’échanges et de concentration. Contactez-nous !

Hello Desk

17 rue Jilali El Oraibi (ex-Foucauld), Casablanca

+212 6 62 18 31 73

[email protected]

Plus d’infos : www.hellodesk.ma